İran'da Hamaney için 40 Gün Ulusal Yas

(ANKARA) - İran devlet medyası, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından ülkede 40 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi.

İran devletine bağlı Press TV, "İslam Devrimi Lideri'nin şehadetinin ardından 40 günlük ulusal yas ilan edildi" ifadeleriyle Hamaney'in yas haberini duyurdu. Fars Haber Ajansı ise Hamaney için yayımladığı metinde, "Ali gibi yaşadı ve Hüseyin gibi şehit oldu" ifadelerini kullandı.