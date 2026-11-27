Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin sorgu merkezi olarak kullanıldığı yönündeki iddialarını reddederek, bu suçlamaların hastanelere yönelik saldırıları gerekçelendirmek amacıyla ortaya atıldığını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun daha önce saldırı düzenlediği El-Ehli Baptist Hastanesi'ni yeniden hedef göstermesine tepki gösterildi.

İsrail'in, Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin Gazze kentindeki hastaneye ait binalardan birini sorgu merkezi olarak kullandığı yönündeki iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu iddialarla Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarını gerekçelendirmeye ve Filistinlilere karşı yürüttüğü "soykırımı" meşrulaştırmaya çalıştığı vurgulandı.

Gazze Şeridi'nde kısmen hizmet vermeyi sürdüren hastanelerin bu tür iddialarla yeniden hedef alınmasına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, söz konusu sağlık kuruluşlarının bölgede faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarına açık olduğu kaydedildi.

İsrail'in bugüne kadar hastanelerin askeri amaçlarla kullanıldığına ilişkin iddialarını destekleyen herhangi bir kanıt sunmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Gazze'de öldürme, abluka ve aç bırakma politikasıyla eş zamanlı olarak hastaneleri, sivil ve insani kurumları hedef almasını gerekçelendirmek için yalanlar uydurulması, saldırılarını sürdürme ve uluslararası hukuk ilkelerinden kaçınma konusundaki ısrarını gösteriyor."

İsrail ordusu El-Ehli Baptist Hastanesi'ni yeniden hedef gösterdi

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, daha önce saldırı düzenlediği Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin Hamas tarafından kullanıldığını ileri sürmüştü.

Hamas'ın Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan hastaneyi "sorgu ve işkence için" kullandığını iddia eden İsrail ordusu, sağlık kuruluşunda askeri faaliyetler tespit edildiğini öne sürmüştü.

İsrail ordusu, daha önce de Hamas ve İslami Cihad hareketleri tarafından kullanıldıkları iddiasıyla Gazze Şeridi'ndeki hastaneler başta olmak üzere çeşitli sivil tesislere saldırılar düzenlemişti.

El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim 2023'te düzenlenen saldırı

Gazze kentinde 19. yüzyılın sonlarında kurulan El-Ehli Baptist Hastanesi, 17 Ekim 2023'te düzenlenen ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıyla gündeme gelmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediğini belirttiği saldırıda yüzlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıklamış, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise 28'i ağır olmak üzere 342 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılardan korunmak amacıyla hastaneye sığınan Filistinlilerin oluşturduğu belirtilmişti.