Hamas, Gazze\'de 3 aşamalı esir takası ve ateşkes planını kabul etti

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirdi.
AA'ya açıklama yapan Filistinli kaynaklar, Hamas'ın kendisine sunulan esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair yanıtının detaylarını paylaştı.
Hamas'ın söz konusu teklifi kabul ettiği ve çerçeve anlaşmasının bir parçası olacak şekilde ek taslak hazırladığını belirten kaynaklar, Hamas'ın Gazze'de her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini kaydetti.
Anlaşmanın ilk aşamasında her iki taraftan kadın, çocuk ve yaşlıların serbest bırakılmasını içerdiğini aktaran kaynaklar, ilk aşama sürecinde Gazze Şeridi'ne girecek insani yardım araçlarının günlük 500'den aşağı olmamasının istendiğini ifade etti.
Hamas'ın sunduğu ekte yer alan anlaşmanın birinci aşamasında Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin geri dönme kısıtlamalarının tümüyle kaldırılmasının talep edildiğine dikkati çeken kaynaklar, "Planın birinci aşaması ayrıca, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerindeki yerleşim yerlerinden çekilmesini içeriyor." bilgisini paylaştı.
Hamas'ın birinci aşamada Gazze'deki hastanelerin hizmete açılması ve saldırılarda hasar alan hastanelerin onarılmasını istediğini aktaran kaynaklar, şu bilgileri verdi:
"Planın ikinci aşamasındaki 45 günde de Hamas'ın Gazze'de tuttuğu İsrailli asker esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail'in de Filistinli esirlerin bir kısmını serbest bırakması isteniyor. Hamas, ikinci aşamada İsrail güçlerinin Gazze'den tümüyle çekilmesini talep ediyor."
Planın üçüncü aşaması olan 45 günlük sürede ise taraflar arasında cesetlerin değişiminin gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirten kaynaklar, bu süreçte "savaşın nihai olarak sona ermesi" için müzakerelerin gerçekleşmesini içerdiğini kaydetti.
Hamas'ın söz konusu planda, savaşın tümüyle sona ermesi için birinci aşamada başlatılacak müzakerelerin ikinci aşamada tamamlanmasını şart koştuğunu söyledi.
Filistinli kaynaklar, Hamas'ın söz konusu ekte her aşamada hangi esirlerin serbest kalacağını detaylarıyla yazdığı ve 7 Ekim'den bu yana tutuklanan Filistinli tüm esirlerin salıverilmesini talep ettiğini bildirdi.
Hamas, dün çerçeve anlaşmasına ilişkin yanıtını Mısır ve Katar'a ilettiğini açıklamıştı.
Hamas'ın Filistinli gruplarla istişarelerin ardından yanıtını ilettiği vurgulanan açıklamada, "teklifi, tam ve kapsamlı bir ateşkesi garantileyecek, Filistin halkına karşı saldırıları bitirecek, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kaldırarak yeniden imarı garantileyecek ve esir takası sürecini tamamlayacak şekilde olumlu karşıladığı" belirtilmişti.
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
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