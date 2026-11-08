Hamas, Gazze'de İsrail'in yardım engelinin kış felaketini derinleştirdiğini bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hamas, Gazze'de İsrail'in yardım engelinin kış felaketini derinleştirdiğini bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Hamas, İsrail'in Gazze'ye barınma, ısıtma ve sivil savunma malzemeleri girişini engellemesinin kış koşullarında yerinden edilen Filistinlilerin felaketini derinleştirdiğini bildirdi. Açıklamaya göre kamplar sular altında kalırken yüz binlerce Filistinlinin mağduriyeti arttı.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne barınma ve insani yardım malzemelerinin girişini engellemesinin, ağırlaşan kış koşullarında yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı insani felaketi derinleştirdiğini bildirdi.

Hamas'tan Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ağırlaşan koşullara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'de kış şartlarının zorlaşmasına rağmen insani yardım protokollerinin uygulanmamasının felaketi derinleştirdiğine dikkati çekildi. Zorla yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı insani dramdan İsrail ve Gazze'de ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde kurulan Barış Kurulu sorumlu tutuldu.

Etkili olan alçak basınç sistemi nedeniyle Filistinlilerin sığındığı kampların ve geçici yerleşim alanlarının sular altında kaldığı vurgulanan açıklamada, bu durumun, İsrail ablukasından ve ateşkes anlaşmasında yer alan insani maddelerin uygulanmasının engellenmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

İsrail acil ihtiyaçların girişini engelliyor

Hasar gören çadırlarda ve elverişsiz barınma merkezlerinde yaşayan yüz binlerce Filistinlinin kış şartlarıyla birlikte mağduriyetinin arttığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in prefabrik barınma üniteleri, yapı onarım malzemeleri, ısıtma araç gereçleri ve sivil savunma ekipmanları gibi acil ihtiyaçların bölgeye girişini engellemeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Barış Kurulu'nun insani ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirerek İsrail'in ateşkes ihlallerine karşı harekete geçmesi ve Gazze'deki koşulların daha da kötüleşmesini önlemesi çağrısı yapıldı.

Garantör ülkelere de seslenen Hamas, insani protokolün eksiksiz uygulanması, yardım ve barınma malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılması için daha etkin rol üstlenilmesi ve İsrail üzerindeki baskının artırılması talebinde bulundu.

İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım ve kış şartları

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana soykırım gerçekleştirdiği Gazze'de binaların yüzde 80'den fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle Gazze nüfusunun ezici çoğunluğu derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Gazze'de kış mevsiminin bastırmasıyla birlikte yüz binlerce kişinin sığındığı çadırlar şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

İsrail, ağırlaşan hava koşullarına rağmen konteyner, barınma malzemesi ve temel insani yardımların bölgeye girişini engellemeyi sürdürürken, ateşkes anlaşması kapsamındaki insani yükümlülüklerini de ihlal etmeye devam ediyor.

Kaynak: AA
İsrailGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
AK Parti’yi alarma geçiren anket sonucu Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor
İndirimli ürünleri tanıtıyordu Saniyeler sonra dehşeti yaşadı İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
Anne-kızın kahreden sonu Otomobilleri kağıt gibi ezildi Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
Pamela Anderson şöhreti geride bıraktı İşte yeni hayatı Pamela Anderson şöhreti geride bıraktı! İşte yeni hayatı
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da Aliyev havalimanında karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
12:26
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
12:13
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aliyev’den dikkat çeken Karabağ mesajı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı
11:49
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
11:45
Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı
Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
11:42
Mehmet Günsür’den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
Mehmet Günsür'den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 12:56:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Hamas, Gazze'de İsrail'in yardım engelinin kış felaketini derinleştirdiğini bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android