Hamas, Gazze için kapsamlı anlaşmayı kabul etti - Son Dakika
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Hamas, Gazze için kapsamlı anlaşmayı kabul etti

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Hamas, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve uluslararası güç konuşlanmasını içeren bir anlaşma kabul etti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamad, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve Ulusal Komitenin görevlerini devralmasını içeren kapsamlı bir paket anlaşmasını kabul ettiklerini belirtti.

Hamas yetkilisi Hamad, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yeniden yapılanmayı da içeren kapsamlı bir paket anlaşma üzerinde mutabakata vardıklarını söyledi.

Gazze anlaşmasının genel ilkeler üzerinde varılan bir uzlaşıyı içerdiğini kaydeden Hamad, uygulamanın mekanizmalarını ve zaman çizelgelerini belirlemek üzere ilerleyen süreçte yeni bir görüşme turu daha yapılacağını aktardı.

İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve Ulusal Komitenin görevlerini devralmasını içeren kapsamlı paket anlaşmasını kabul ettiklerini hatırlatan Hamad, şunları kaydetti:

"İsrail Gazze anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de kendi yükümlülüklerimizi yerine getirmeyeceğiz. Bir önceki aşamanın uygulanması tamamlanmadan hiçbir şekilde bir sonraki aşamaya geçmeyeceğiz."

Hamad, silahlarla ilgili düzenlemelerin uygulanmasının, "İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını uygulaması, Gazze'den çekilmesi, Ulusal Komitenin görevlerini devralması, uluslararası gücün konuşlanması ve çetelerin dağıtılması şartına bağlı olduğunu" vurguladı.

Anlaşmanın ağır silahların durumuna da açıklık getirdiğini aktaran Hamad, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesinin ardından ağır silahların Filistin Ulusal Komitesinin sorumluluğu altında depolanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Hamas yetkilisi Hamad ayrıca, anlaşmanın, uygulamayı sürekli olarak takip etmekle görevli uluslararası bir komitenin bulunmasını öngördüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, Gazze için kapsamlı anlaşmayı kabul etti - Son Dakika

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