Hamas: Geçici Ateşkes Aldatmacadır

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Hamas Siyasi Büro üyesi İzzet er-Rişk, " Gazze'deki saldırıların durması, İsrail ordusunun çekilmesi ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesi" maddelerini içermeyen geçici ateşkes tekliflerinin aldatmaca olduğunu belirtti.

Rişk, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin duyurduğu Gazze Şeridi'nde İsrailli 4 esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için 2 günlük ateşkes girişimi önerisine ilişkin açıklamada bulundu.

Hamas yetkilisi, birkaç günlük ateşkes tekliflerinin aldatmaca olduğunu zira Gazze'deki saldırıların durması, İsrail ordusunun çekilmesi ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesini içermediğini ifade etti.

Hamas olarak saldırıların durmasını ve İsrail güçlerinin çekilmesini içeren fikir ve tekliflere olumlu yaklaştıklarını aktaran Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun vakit kazanmak için oyalama taktiği uyguladığını ve saldırıları sürdürmek için müzakereleri kılıf olarak kullandığını dile getirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 27 Ekim'de, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "İsrailli 4 esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için 2 günlük ateşkes teklifinde bulunduklarını, önümüzdeki 10 gün içerisinde geçici ateşkesi kalıcı ateşkese dönüştürmek için müzakereler yapılacağını" söylemişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, 29 Ekim'de Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes için arabuluculuk çabalarını sürdürdüklerini belirtmişti.