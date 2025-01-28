Hamas Heyeti Mısır'a Gitti - Son Dakika
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Hamas Heyeti Mısır'a Gitti

Hamas, ateşkes ve esir değişimi için Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'ye gitti.

28.01.2025 04:46
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Hamas, Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki bir heyetin Mısırlı yetkililerle, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanması ve İsrail ile esir değişimi konusundaki gelişmeleri görüşmek üzere Kahire'ye gittiğini duyurdu.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki bir heyet, (dün akşam) Mısır'ın başkenti Kahire'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, heyetin Mısırlı üst düzey yetkililerle Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasının uygulanması ve üç aşamalı esir değişimi konusundaki gelişmeleri ele almasının planlandığı kaydedildi.

?? Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkese varılana kadar Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 283 Filistinli öldü, 111 bin 472 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas Heyeti Mısır'a Gitti - Son Dakika

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