Hamas ile Ateşkes Görüşmeleri Askıya Alındı - Son Dakika
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Hamas ile Ateşkes Görüşmeleri Askıya Alındı

24.07.2025 21:00
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ABD, Hamas'ın isteksizliği nedeniyle Doha'daki ateşkes görüşmelerini geri çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "Hamas'ın ateşkes konusundaki isteksizliğini" gerekçe göstererek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını açıkladı.

Özel Temsilci Witkoff, X hesabından, Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Witkoff, "Hamas'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik isteksizliğini açıkça ortaya koyan son yanıtının ardından, ekibimizi Doha'dan danışma amacıyla geri çağırmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Hamas'ı koordineli hareket etmemekle suçlayan Witkoff, "Artık rehineleri eve getirmek için alternatif seçenekleri değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Witkoff, Gazze'de kalıcı barış sağlamak konusunda kararlı olduklarını savundu.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Doha'ya gitmişti.

Tarafların, 60 günlük geçici ateşkes, Gazze'deki 10 sağ esirin serbest bırakılması ve 18 ölü İsrailli esirin cenazesinin teslim edilmesi ile kalıcı ateşkes için müzakerelerin yapılmasına ilişkin olarak Doha'da görüşmeleri sürerken, anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü ancak İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeperindeki işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ateşkes sağlansa bile işgalini sürdürmeyi ve Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek maksadıyla bir "toplama kampı" kurmayı planladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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