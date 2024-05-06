Hamas'ın ateşkes teklifi onaylanınca Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi - Son Dakika
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Hamas'ın ateşkes teklifi onaylanınca Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi

Hamas\'ın ateşkes teklifi onaylanınca Gazze\'de sevinç gösterileri düzenlendi

Gazze Şeridi'nde Hamas Hareketi'nin ateşkes teklifini onayladığının duyurulmasının ardından, Filistinliler sevinç gösterileri düzenledi. Refah, Han Yunus, Deyr el-Belah ve Nusayrat kentlerindeki caddelerde ve çadır kamplarında kutlamalar gerçekleştirildi. Hamas, ateşkes teklifini onayladıklarını duyurmuş ve bir heyetin ateşkes ve esir takası müzakereleri için Kahire'ye geleceği bildirilmiştir.

06.05.2024 21:19
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Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde, Hamas Hareketi'nin, ateşkes teklifini onayladığını bildirmesinin ardından sevinç gösterileri düzenlendi.

Bölgedeki AA muhabiri ve görgü tanıklarına göre, Gazze Şeridi'ndeki Refah, Han Yunus, Deyr el-Belah ve Nusayrat kentleri caddelerinde ve çadır kamplarında Hamas'ın ateşkes önerilerini duyurmasının ardından Filistinliler, sevinç gösterilerinde bulundu.

Filistinlilerin bir kısmı ateşkes teklifine verilen onayı birbirlerine tatlı ikram ederek kutlarken, bir kısmı da cadde ve sokaklarda coşku ve sevinç içinde küçük çaplı yürüyüşler gerçekleştirdi.

Hamas Hareketi, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Katar ve Mısır'lı yetkililere ateşkes için sunmuş oldukları teklifi onayladıklarını ilettiğini duyurmuştu.

Öte yandan Mısır'daki haber kanallarından Kahire el-İhbariyye televizyonu, üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Hamas'tan bir heyetin ateşkes ve esir takası müzakerelerini görüşmek üzere salı günü Kahire'ye geleceğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'ın ateşkes teklifi onaylanınca Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi - Son Dakika

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