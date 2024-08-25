Hamas İsrail askerlerini öldürdü - Son Dakika
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Hamas İsrail askerlerini öldürdü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda İsrail askerlerini öldürdüğünü ve yaraladığını duyurdu.

25.08.2024 23:46
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda İsrail askerlerini öldürdüğünü ve yaraladığını duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde Kassam Tugayları ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

Kassam Tugayları'nın keskin nişancı ve mayınlı saldırılarında İsrail ordusu saflarında ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.

Ölü ve yaralı askerlerin tahliyesi için İsrail ordusuna ait helikopterin bölgeye iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Kassam Tugayları'nın, Gazze kentinin Tel el-Hava mahallesinde bulunan yüksekokul çevresinde bir İsrail askerini keskin nişancı ile vurduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze'den İsrail'in iç bölgesine roket atıldığını duyurdu

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden başkent Tel Aviv yakınlarındaki Rişon Letsiyon kentine doğru roket atıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Tel Aviv'in güneyindeki Rişon Letsion bölgesinde devreye giren sirenin ardından Gazze Şeridi'nin güneyinden açık bir alana düşen bir roketin fırlatıldığı tespit edildi." denildi.

İsrail'in 10 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere can kaybının 40 bini aştığı Gazze'de, her geçen gün insanlık felaketinin derinleştiği görülüyor.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak, sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Dünya, gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas İsrail askerlerini öldürdü - Son Dakika

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