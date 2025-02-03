Hamas: İsrail Ateşkes Anlaşmasını İhlal Ediyor

Güncel

GAZZE, 3 Şubat (Xinhua) -- Hamas, İsrail'i yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'deki yardım ve yeniden inşa sürecini geciktirmekle suçladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, pazar günü yaptığı açıklamada, "İşgal güçleri, ateşkes anlaşmasında öngörülen yardım ve yeniden inşa sürecini geciktiriyor ve birçok insani alandaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmiyor" dedi.

"İşgal güçleri, sağlık sektöründeki büyük yıkıma rağmen herhangi bir restorasyon çalışmasına ve gerekli tıbbi malzemelerin girişine izin vermedi" diyen Kasım, Gazze'ye giren yakıtın "anlaşmada belirtilenin çok altında kaldığına" dikkat çekti.

Kasım, ateşkes anlaşmasının arabulucu ve garantörlerinden çadır, yakıt, gıda malzemeleri ve ağır makineler başta olmak üzere anlaşmada öngörülen yardım malzemelerinin girişine derhal izin verme ve diğer tüm ihlal ve aşırı davranışlarına son verme konusunda İsrail'e baskı yapmalarını istedi.