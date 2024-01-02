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Hamas, İsrail'e yeni bir esir takası teklifi sundu - Son Dakika
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Hamas, İsrail'e yeni bir esir takası teklifi sundu

Hamas'ın, Katar ve Mısırlı arabulucular vasıtasıyla İsrail'e yeni bir esir takası mutabakatı önerdiği ancak Tel Aviv yönetiminin bu teklifi reddettiği bildirildi. Hamas'ın sunduğu üç aşamalı plana göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nden güçlerini çekmesi ve 40 esiri serbest bırakması önerildi. İsrail Savaş Kabinesi, Hamas'ın teklifini reddetti ve arabuluculardan daha kabul edilebilir öneriler sunmalarını istedi.

Hamas, İsrail\'e yeni bir esir takası teklifi sundu
02.01.2024 - 12:08,
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Hamas'ın, Katar ve Mısırlı arabulucular vasıtasıyla İsrail'e yeni bir esir takası mutabakatı önerdiği ancak Tel Aviv yönetiminin bu teklifi reddettiği bildirildi.

İsrail'in "Walla News" haber sitesinin, ismini açıklamayan İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre Hamas, önerdiği yeni teklifle yeni bir esir takası için müzakereye hazır.

Hamas'ın üç aşamalı bir plan sunduğu belirtilen haberde, ilk etapta İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nden güçlerini çekmeye başlaması ve 40 esirin serbest bırakılması önerildi.

Üç aşamanın tamamlanmasıyla birlikte Gazze'de esir alınan İsrail askerlerinin serbest bırakılmasının ve "savaşın sona ermesinin" planlandığı aktarıldı.

İsrail Savaş Kabinesi'nin Hamas'ın önerisini ele aldığı ancak reddettiği kaydedilen haberde, arabuluculardan "daha kabul edilebilir öneriler" sunmaları istendi.

Haberde, "müzakerelerin tamamen durmadığı ancak ciddi bir gelişme de kaydedilmediği" ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki İsrailli esirler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenlerken çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail'e göre Gazze'de hala 129 İsrailli esir bulunuyor.

Tel Aviv yönetiminin, esir takası mutabakatı kapsamında çatışmalara "insani ara verilmesini" önerdiği, Hamas'ın ise saldırıların tamamen sonlandırılacağı bir "ateşkeste" ısrar ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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