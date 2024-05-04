Hamas, İsrail ile ateşkes için Kahire'ye heyet gönderdi

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KAHİRE, 4 Mayıs (Xinhua) -- Hamas, Mısır'ın kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail'le ateşkes sağlanması için önerdiği girişime yanıt olarak Kahire'ye bir heyet gönderdi.

İsminin gizli kalmasını isteyen Mısırlı iki kaynağın Cumartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Mısır, Hamaslı bir heyetin İsrail ile ateşkes anlaşması imzalamak ve ateşkesi uygulamak amacıyla Cumartesi günü Kahire'ye geleceği konusunda hareket tarafından bilgilendirildi" dedi.

Kaynaklar, Gazze'deki çatışmaların durdurulmasının sağlanacağına dair Mısır'dan garanti alan Hamas'ın Kahire'nin önerdiği bu girişime yanıt verdiğini söyledi.

Kaynaklar, Kahire'nin Hamas'ı bir anlaşmaya varılmaması halinde Gazze'deki durumun tırmanacağı konusunda uyardığı belirtildi.

Kaynaklar, CIA Direktörü William Burns'ün de Mısır'a geleceğini söyledi. Mısır, ABD ve Katar, anlaşmanın üçlü garantörleri olarak yer alıyor.

Mısır'ın devlete bağlı El-Kahire News TV kanalının ismini vermediği bir yetkiliden aktardığına göre, Hamas'tan bir heyet Pazartesi günü Kahire'yi ziyaret etti ve ateşkes önerisine yazılı bir yanıt hazırlamak üzere ülkeden ayrıldı.

Mısır'ın girişimi, İsrailli rehineler ile Filistinli tutukluların takas kapsamında iadesi, ateşkes için gerekli önlemlerin alınması ve sürdürülebilir sükunetin yeniden tesis edilmesini amaçlayan üç aşamadan oluşuyor.

40 gün sürecek olan ilk aşama, iki taraf arasındaki askeri operasyonların geçici olarak durdurulmasını, tutuklu ve mahkumların takasını ve ülke içinde yerlerinden edilmiş sivillerin Gazze'deki ikamet bölgelerine geri dönmelerini öngörüyor.

Anlaşma, Gazze'ye yoğun ve yeterli miktarda insani yardım, yardım malzemesi ve akaryakıt girişinin yanı sıra enkazın kaldırılması, hastanelerin, sağlık merkezlerinin ve fırınların eski haline döndürülmesi ve işletilmesi için gerekli ekipmanın Gazze Şeridi'ne girişini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Önerilen anlaşma aynı zamanda çatışma sırasında evlerini kaybeden Filistinlilerin barınabileceği kampların kurulması için gerekli malzemelerin girişini de kolaylaştırmayı hedefliyor.