 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamas: İsrail ile esir takası anlaşması için ateşkes şart - Son Dakika
Üye Girişi

Hamas: İsrail ile esir takası anlaşması için ateşkes şart

Hamas, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nden çekilmeden ve kapsamlı bir ateşkes sağlanmadan, İsrail ile esir takası anlaşmasından söz edilmesinin mümkün olmadığını duyurdu.

Hamas: İsrail ile esir takası anlaşması için ateşkes şart
18.12.2023 - 03:27,
Abone Ol

İsrail ordusunun Lübnan'daki Hizbullah Hareketi "altyapısını" hedef aldığı iddia edildi.

İsrail resmi televizyonu KAN'ın haberinde, "İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Yarun bölgesinde İsrail'e tanksavar roketi fırlatmaya çalışan bir gruba saldırı düzenlediği" belirtildi.

Haberde, İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçağının Lübnan'daki Hizbullah'ın altyapısına saldırı düzenlediği ifade edildi.

Hizbullah, dün, İsrail ordusuna ait sınırdaki 8 askeri noktayı hedef aldığını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 122'ye karadan işgal sürecinde olmak üzere 454 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 297 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Lübnan, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: İsrail ile esir takası anlaşması için ateşkes şart - Son Dakika


00:27
Marmara'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı Marmara'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı
23:56
Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:04
İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi
22:40
Bakan Tekin'den muhalefetin ''tarikat'' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz Bakan Tekin'den muhalefetin ''tarikat'' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
22:26
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı
21:21
Atkı, bere, eldiven ne varsa hazırlayın! İstanbul'da önümüzdeki hafta sonu kar yağacak Atkı, bere, eldiven ne varsa hazırlayın! İstanbul'da önümüzdeki hafta sonu kar yağacak
21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok

Son Dakika
00:27 Marmara'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı
23:56 Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:04 İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi
22:40 Bakan Tekin'den muhalefetin ''tarikat'' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
22:26 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı
21:21 Atkı, bere, eldiven ne varsa hazırlayın! İstanbul'da önümüzdeki hafta sonu kar yağacak
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 03:51:39. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas: İsrail ile esir takası anlaşması için ateşkes şart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement