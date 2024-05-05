Hamas, İsrail\'in Al Jazeera\'yı kapatma kararını kınadı

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Hamas, İsrail hükümetinin Doha merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma kararını, "televizyonun, İsrail'in işlediği suçları ortaya çıkarmadaki rolüne karşı baskı ve intikam eylemi" olarak nitelendirdi.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in bu kararını şiddetle kınadığını vurguladı.

Uluslararası insan hakları ve basın kurumlarına İsrail'in bu kararını kınamaları, cezai tedbirler almaları çağrısında bulunulan açıklamada, basın mensuplarını hedef alan saldırıları önlemek için atılan ilk adım olarak İsrail'in, uluslararası basın kurum ve gruplarındaki üyeliğinin iptal edilmesi istendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ve hükümetinin bu kararının basın özgürlüğünün açık bir ihlali olduğu, Al Jazeera'nın İsrail'in işlediği suçları ifşa etme konusundaki profesyonel rolüne karşı baskıcı ve intikam niteliğinde bir uygulama olduğu kaydedildi.

Bu kararın, gerçeği gizlemeleri için sistematik şekilde "terör eylemlerine" maruz kalan basın mensupları aleyhinde yürütülen savaşın zirve noktası olduğu vurgulandı.

Filistin Gazeteciler Sendikası da İsrail hükümetinin, Doha merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma, ofislerini kapatma ve ekipmanlarına el koyma kararının, kanalda çalışan gazetecilerin hayatı için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtti.

Sendika yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin söz konusu kararına tepki gösterdi.

Atılan adımın, "Filistin halkına karşı işlenen tarihi suçlara ek bir savaş suçu" olarak değerlendirildiği açıklamada, "Al Jazeera'nın ofislerini kapatma kararı, işgal güçlerinin, Gazze, Batı Şeria ve 1948'de işgal ettiği bölgelerde Filistin halkımıza karşı hiçbir tanık olmadan, herhangi bir belge veya medya takibi olmadan katliam ve soykırım yapmaya devam ettiğinin bir başka göstergesidir." ifadesine yer verildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden gün içinde yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu "Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması" teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet, oy birliğiyle tahrik edici Al Jazeera'nın İsrail'de sonlandırılması kararını aldı." ifadesini kullanmıştı.

Karar kapsamında Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engelinin getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırılmıştı.