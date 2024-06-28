Hamas, İsrail'in Batı Şeria'daki kaçak yerleşim birimlerini yasallaştırmasına tepki gösterdi

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Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılması talebinin onaylanmasına tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, 5 kaçak yerleşim birimini yasallaştırmasının, "faşist İsrail hükümetinin, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'yı kontrol altına almak için yaptığı radikal planları uygulama yolunda ilerlediğini gösterdiği" ifade edildi.

Filistin tarafının, İsrail'in bu uygulamalarına ve Filistin halkına karşı düşmanlığın dozunu artıran radikal hükümetin politikalarına topyekün karşı koyması gerektiği kaydedilen açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlerin (BM) de kınamanın ötesinde fiili adımlar atması gerektiği vurgulandı.

İsrail hükümetinin Batı Şeria'da kontrolü sağlamak, halkı zorla göç ettirmek ve Filistin davasını tasfiye etmek amacıyla yürüttüğü çalışmaların başarısız olacağı ve karşısında Filistin iradesiyle Batı Şeria'da yükselen direniş dalgasını bulacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Filistinlilere, "Batı Şeria ve Kudüs'te düşmanla çatışmaya devam etmeleri" çağrısı yapıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talebi üzerine Batı Şeria'nın "B bölgesi"nde bulunan 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamıştı.