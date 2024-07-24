Hamas, İsrail'in Paris 2024 Olimpiyatlarına yönelik saldırı tehdidinin sahte olduğunu belirtti - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in Paris 2024 Olimpiyatlarına yönelik saldırı tehdidinin sahte olduğunu belirtti

Hamas, İsrail'in sosyal medyada yayılan ve Paris'te ölümlü saldırı tehdidinde bulunduğu görüntülerin uydurma olduğunu açıkladı. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, bu görüntülerin İsrail'in Filistin direnişini kötülemek için yaptığı propaganda olduğunu belirtti ve İsrail'in tüm alanlarda boykot edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, İsrail'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacağı açıklanmıştı ve Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

24.07.2024 02:13
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Hamas, sosyal medyada yayılan ve bir kişinin İsrail'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılımı çerçevesinde, Fransa'nın başkenti Paris'te ölümlü saldırı tehdidinde bulunduğu görüntülerin İsrail'in uydurması olduğunu belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'e bağlı hesaplar, olimpiyat oyunlarına katılacak olan işgalcilere ölüm tehditleri içeren ve Filistin direnişine atfedilen sahte bir video yayınladı." ifadelerini kullandı.

Rişk, bu görüntülerin, İsrail'in Filistin direnişinin imajını kötülemek için yürüttüğü propagandanın bir parçası olduğuna dikkati çekerek, Gazze Şeridi'nde soykırım savaşı yürüten İsrail'in tüm alanlarda boykot edilmesi yönündeki çağrılara destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal medyada, yüzünü Filistin kefiyesiyle kapatan ve gömleğinde Filistin bayrağı olan bir kişinin görüntüleri yayılmaya başlamış, zayıf bir Arapça aksanıyla yabancı olduğu anlaşılan bu kişi, görüntülerde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Siyonist rejime (İsrail) karşı mücadelemiz devam ediyor. Fransız halkı ile Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron, siyonist rejimin Filistin halkına karşı yürüttüğü canice savaşta destek verdiniz.

Siyonistleri Olimpiyat Oyunları'na davet ettiniz ve yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz, Paris sokaklarından kan nehirleri akacak."

Aynı kişi görüntüyü, bir oyuncağın kesik kanlı başını havaya kaldırarak sona erdirmişti.

İsrail'in, Fransa'nın 26 Temmuz'da ev sahipliği yapacağı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacağı açıklanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 90 Filistinli öldü, 90 bin 147 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in Paris 2024 Olimpiyatlarına yönelik saldırı tehdidinin sahte olduğunu belirtti - Son Dakika

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