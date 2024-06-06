Hamas, İsrail'in UNRWA Okuluna Düzenlediği Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas, İsrail'in UNRWA Okuluna Düzenlediği Saldırıyı Kınadı

Hamas, İsrail\'in UNRWA Okuluna Düzenlediği Saldırıyı Kınadı

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan UNRWA okuluna düzenlediği saldırının kasıtlı ve planlı olduğunu belirtti. Hamas, İsrail'e Nazi benzetmesi yaparak, saldırının önceden planlandığını kaydetti. Ayrıca Hamas, BM ve diğer kurumlara İsrail'in soykırım ve katliamlarını durdurması için baskı yapma çağrısında bulundu. Öte yandan Hamas, İspanya'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına katılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

06.06.2024 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı okula düzenlediği saldırının "kasıtlı ve planlı" olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada İsrail'e "Nazi" benzetmesi yapılarak, okula düzenlenen ve 40 Filistinlinin ölümüne neden olan saldırının önceden planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplumun, sivilleri dünyanın gözü önünde işlenen soykırım ve etnik temizlik suçundan koruma rolünü yerine getirmedeki başarısızlığını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili tüm kurumlara, "soykırım ve katliamlarını durdurması için İsrail'e baskı yapma" çağrısında bulundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırının İsrail istihbaratının işbirliğiyle gerçekleştirildiği ifade edilirken, "Hamas'ın UNRWA okulundaki bir yerleşkeyi kullandığı" iddia edildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Hamas İspanya'nın UAD'deki soykırım davasına katılmasını memniyetle karşıladı

Öte yandan Hamas, İspanya'nın, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasına katılacağını duyurmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Hamas'ın açıklamasında İspanyanın bu adımının "soykırım ve insanlığa karşı suçlar gibi en korkunç suçları işleyen İsrail'e karşı uluslararası adaleti güçlendirdiği" vurgulanırken, tüm ülkelere söz konusu davaya müdahil olma çağrısı yapıldı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin, UAD'de İsrail'in Gazze'de soykırım suçlamasıyla yargılandığı davaya müdahil olacağını duyurmuştu.

Albares, "Bu, bizim haftalardır düşündüğümüz, diğer ülkelerin zaten attığı, diğerlerinin de atacağını açıkladığı bir adımdı. İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonunun devamı ışığında bu kararı aldık. Hedefimiz, Gazze'ye ve Orta Doğu'ya barışın geri gelmesi ve uluslararası hukuka bağlılıkla bağlantılı iki yönlüdür." demişti.

Kaynak: AA

İspanya, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in UNRWA Okuluna Düzenlediği Saldırıyı Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
15:48 Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı
15:19 ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü
15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması
15:13 Erden Timur’un Galatasaray’a son kıyağı Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor Erden Timur'un Galatasaray'a son kıyağı! Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 16:24:07. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas, İsrail'in UNRWA Okuluna Düzenlediği Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement