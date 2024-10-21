Hamas İsrail Karargahını Hedef Aldı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail karargahını ve askerlerini hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki İsrail ordusunun kurduğu karargahın havan mermileriyle hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusuna ait istihkam birliklerinin Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında tuzağa düşürüldüğünü, İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananların olduğu bildirildi.

Kassam direnişçilerinin pusuya düşürdüğü birlikte bir tank, askeri nakil aracı ve şiddetli patlayıcılar taşıyan 2 D-9 tipi askeri buldozerin bulunduğu kaydedildi.

İsrail ordusuna ait buldozerlerden ilkinin Yasin-105 füzesiyle, ikincisinin ise patlayıcılarla hedef alındığı belirtilen açıklamada, buldozerlerin ve patlayıcıların infilak ettiği aktarıldı.

Açıklamada, bir İsrail askerinin Kassam keskin nişancısı tarafından vurulduğu bildirildi.

Kassam Tugayları, İsrail ordusuna yönelik saldırıların görüntülerini de paylaştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 603 Filistinli öldü, 99 bin 795 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.