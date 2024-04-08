Hamas, İsrail ordusunu hedef alacağını açıkladı

GAZZE, 8 Nisan (Xinhua) -- Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne yeniden girmesi halinde İsrail ordusunu hedef alacakları uyarısında bulundu.
El Kassam Tugayları tarafından Pazar günü Arapça ve İbranice olarak yayımlanan video, İsrail ordusunun kara harekatını başlattığı Ekim ayı sonundan bu yana ilk kez, Nahal Tugayı hariç olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki güçlerinin çoğunu geri çektiğine dair İsrail basınında çıkan haberlerin ardından geldi.
El Kassam Tugayları, "Gazze sokaklarına girebilirsiniz ama her seferinde kentin ara sokaklarında güçlü savaşçılarımızın kararlılığıyla yanacaksınız" ifadesini kullandı.
El Kassam Tugayları söz konusu mesajın yanında, Gazze Şeridi'ne giren İsrail güçleriyle çatışan ve İsrail ordu araçlarını hedef alan unsurlarını gösteren görüntüleri de yayımladı.
Nahal Tugayı, İsrail tarafından inşa edilen ve Gazze Şeridi'ni ikiye bölen, doğudan batıya uzanan sözde Netzarim Koridoru'nun güvenliğinden sorumlu.
Koridor, İsrail ordusunun askeri amaçlarla bölgeye erişimine izin veriyor, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmesini engelliyor ve insani yardım kuruluşlarının Gazze'nin kuzeyine doğrudan yardım ulaştırmasına olanak tanıyor.
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