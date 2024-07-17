Hamas, İsraillilere yapılan saldırının sorumluluğunu üstlendi - Son Dakika
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Hamas, İsraillilere yapılan saldırının sorumluluğunu üstlendi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden 3 İsraillinin yaralandığı saldırının sorumluluğunu üstlendi. Kassam Tugayları, saldırının İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlara, Batı Şeria'da işlediği suçlara ve Filistinli tutuklulara yönelik ihlallere yanıt olarak düzenlendiğini belirtti. İsrail ordusu ise saldırıda birkaç kişinin hafif şekilde yaralandığını duyurmuştu. Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda ise binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı.

17.07.2024 18:51
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden 3 İsraillinin yaralandığı dünkü olayın sorumluluğunu üstlendi.

Kassam Tugayları, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Kassam Tugayları mensuplarının dün Tulkerim'in doğusundaki Ramin köyü yakınlarında Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere ait araca ateş açtığı belirtildi. Saldırıda toprakları gasbeden 3 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Saldırının, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlara, işgal altındaki Batı Şeria'da işlediği suçlara ve hapishanelerde Filistinli tutuklular aleyhindeki ihlallerine yanıt olarak düzenlendiği" ifade edildi.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Ramin kavşağı yakınlarında İsraillilere ait bir araca ateş açıldığını, birkaç kişinin hafif şekilde yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 794 Filistinli öldü, 89 bin 364 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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