Hamas Kahire'de Ateşkes Müzakerelerine Başlıyor

Hamas, müzakere heyetinin, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin görüşmeler için bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Hamas müzakere heyeti, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin müzakereleri sürdürmek üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek." ifadesine yer verildi.

Müzakere heyetinin Mısırlı yetkililerin yanı sıra Katar ve Türkiye'den arabulucular, Filistinli gruplarla görüşmeler yapmasının planlandığı kaydedildi.

Bu görüşmelerle, "ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Şarm eş-Şeyh'te daha önce mutabık kalınan tüm yükümlülüklerin güvence altına alınması, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun özellikle ele alınması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın planının ikinci aşamasına geçilmesinin amaçlandığı" aktarıldı.

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu açıklanmıştı.

Buna karşın İsrail, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin bölgeye girişine hala izin vermedi.