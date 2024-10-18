Hamas Komutanı Hamdan Çatışmada Öldü

Hamas, İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Mahmud Hamdan'ın da Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'la birlikte girdiği çatışmada hayatını kaybettiğini bildirdi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Kassam Tugayları'nın Tel Sultan Komutanı Mahmud Hamdan'ın İsrail askerleriyle çıkan çatışmada yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, Hamdan'ın, Hamas lideri Sinvar'la birlikte İsrail ordusuna karşı girdikleri çatışmada öldüğü ifade edildi.
Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, hareketin lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
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