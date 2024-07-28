Hamas Lideri İsmail Heniyye, Gazze Halkına ve Esirlere Destek İçin Gösterilere Çağırdı - Son Dakika
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Hamas Lideri İsmail Heniyye, Gazze Halkına ve Esirlere Destek İçin Gösterilere Çağırdı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak için tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini gösterilere katılmaya çağırdı. Heniyye, İsrail'in Gazze halkına yönelik soykırım ve esirlere karşı işlediği suçları vurgulayarak uluslararası toplumun bu saldırıları durdurmada başarısız olduğunu belirtti. 3 Ağustos'u ulusal ve uluslararası bir gün ilan eden Heniyye, gösterilerin İsrail'in saldırıları sona erene kadar devam etmesini istedi.

28.07.2024 19:49
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 3 Ağustos Cumartesi günü, tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak için meydanlara inmeye çağırdı.

Heniyye, Hamas'ın internet sayfasında yer alan açıklamasında, İsrail'in yaklaşık 10 aydır Gazze halkını soykırıma uğrattığını, İsrail hapishanelerinde ölen esirlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış yaşandığını, esirlerin yaşadığı koşullarla ilgili sistematik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü, Gazze'de alıkonan esirlere karşı psikolojik ve fiziksel işkence, yavaş yavaş öldürme, tedavi, yiyecek ve ilaçtan mahrum bırakma gibi suçlar işlendiğini belirtti.

Açıklamada Heniyye, uluslararası toplumun, Filistin halkına ve esirlere yönelik bu saldırıları durdurmaktan aciz olduğunu, ABD yönetiminin bu saldırıları desteklediğini, insan hakları kurumlarının ise Gazze halkına ve hapishanelerdeki esirlere gereken desteği vermede başarısız olduğunu vurguladı.

Heniyye, 3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerdeki esirlere destek için ulusal ve bir uluslararası gün ilan ederek tüm İslam, Arap ve dünya ülkelerini o günde gösteriler düzenlemeye çağırdı.

Hamas lideri, İsrail'in Gazze halkına ve esirlere karşı saldırıları duruncaya kadar gösterilerin devam etmesini istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas Lideri İsmail Heniyye, Gazze Halkına ve Esirlere Destek İçin Gösterilere Çağırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas Lideri İsmail Heniyye, Gazze Halkına ve Esirlere Destek İçin Gösterilere Çağırdı - Son Dakika
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