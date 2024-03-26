Hamas Lideri İsrail'in Tecridini Ortaya Koyduğunu Söyledi - Son Dakika
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Hamas Lideri İsrail'in Tecridini Ortaya Koyduğunu Söyledi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) dün kabul edilen 'ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının' İsrail'in uluslararası alanda tecridini ortaya koyduğunu söyledi. Heniyye, İran Dışişleri Bakanı ile görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi ve İsrail'e karşı mücadele sürecinde tarihi bir aşamadan geçtiklerini belirtti. Hamas lideri, Filistin halkının İsrail'in işlediği insanlık suçlarına karşı onurlu bir duruş sergilediğini ve Siyonist rejimin askeri hedeflerine ulaşamadığını ifade etti. BMGK'de kabul edilen karar tasarısı, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep ediyor.

26.03.2024 16:37
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) dün kabul edilen "ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının" İsrail'in uluslararası alanda tecridini ortaya koyduğunu söyledi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, resmi temasları kapsamında Tahran'da bulunan Heniyye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından resmi törenle karşılandı.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenlendi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, İsrail'e karşı mücadele sürecinde tarihi bir aşamadan geçtiklerini ve bu sürecin başlangıç noktasının "Aksa Tufanı" olduğunu belirtti.

Heniyye, "Geç de olsa bazı eksiklikleri de olsa dün bir karar tasarısı kabul edildi. Bu karar, Siyonist rejimin benzeri görülmemiş bir tecritle karşı karşıya olduğunun ispatıdır. Bu gelişme, direniş ve İslam ümmetinin desteğinin bir sonucudur." dedi.

Filistin halkının "İsrail'in işlediği insanlık suçları ve soykırım" karşısında onurlu bir duruş sergilediğini vurgulayan Heniyye, "Siyonist rejim, tüm zorlamasına rağmen askeri hedeflerine ulaşamadı ve bugün hem siyasi hem uluslararası desteği kaybediyor." ifadelerini kullandı.

BMGK'de dün yapılan oylamada, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı. Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas Lideri İsrail'in Tecridini Ortaya Koyduğunu Söyledi - Son Dakika

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