Hamas Lideri İsrail'in Tecridini Ortaya Koyduğunu Söyledi

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) dün kabul edilen "ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının" İsrail'in uluslararası alanda tecridini ortaya koyduğunu söyledi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, resmi temasları kapsamında Tahran'da bulunan Heniyye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından resmi törenle karşılandı.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenlendi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, İsrail'e karşı mücadele sürecinde tarihi bir aşamadan geçtiklerini ve bu sürecin başlangıç noktasının "Aksa Tufanı" olduğunu belirtti.

Heniyye, "Geç de olsa bazı eksiklikleri de olsa dün bir karar tasarısı kabul edildi. Bu karar, Siyonist rejimin benzeri görülmemiş bir tecritle karşı karşıya olduğunun ispatıdır. Bu gelişme, direniş ve İslam ümmetinin desteğinin bir sonucudur." dedi.

Filistin halkının "İsrail'in işlediği insanlık suçları ve soykırım" karşısında onurlu bir duruş sergilediğini vurgulayan Heniyye, "Siyonist rejim, tüm zorlamasına rağmen askeri hedeflerine ulaşamadı ve bugün hem siyasi hem uluslararası desteği kaybediyor." ifadelerini kullandı.

BMGK'de dün yapılan oylamada, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı. Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı.