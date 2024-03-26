Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) dün kabul edilen "ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının" İsrail'in uluslararası alanda tecridini ortaya koyduğunu söyledi.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, resmi temasları kapsamında Tahran'da bulunan Heniyye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından resmi törenle karşılandı.
İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenlendi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, İsrail'e karşı mücadele sürecinde tarihi bir aşamadan geçtiklerini ve bu sürecin başlangıç noktasının "Aksa Tufanı" olduğunu belirtti.
Heniyye, "Geç de olsa bazı eksiklikleri de olsa dün bir karar tasarısı kabul edildi. Bu karar, Siyonist rejimin benzeri görülmemiş bir tecritle karşı karşıya olduğunun ispatıdır. Bu gelişme, direniş ve İslam ümmetinin desteğinin bir sonucudur." dedi.
Filistin halkının "İsrail'in işlediği insanlık suçları ve soykırım" karşısında onurlu bir duruş sergilediğini vurgulayan Heniyye, "Siyonist rejim, tüm zorlamasına rağmen askeri hedeflerine ulaşamadı ve bugün hem siyasi hem uluslararası desteği kaybediyor." ifadelerini kullandı.
BMGK'de dün yapılan oylamada, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.
15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı. Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Hamas Lideri İsrail'in Tecridini Ortaya Koyduğunu Söyledi - Son Dakika
Maltepe'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partilinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i savcılıkça salıverildi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanmış, 5'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Diyarbakır'da, AFAD tarafından depremzedelere bir günlük hak sahipliği başvurusu için ek süre verilirken, AFAD binası içinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde evi hasar gören vatandaşlardan TOKİ başvurusunu kaçıran depremzedelere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bir günlük ek süre verdi. Silvan yolu üzerindeki AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü'nde başvuru yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarına devam ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havaalanı'nda geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiği olduğunu açıkladı. Uraloğlu, Artvin'e yaptığı ziyarette ise Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü inceledi ve bölgedeki eksikliklerin giderilmesi için destek sözü verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Erdek Belediye Başkan Adayı Turhan Gün'ün seçim ofisi açılışına katıldı. Yerlikaya, Türkiye'nin huzur için var olduklarını belirtti ve terör örgütleriyle mücadele ettiklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti. Yerel seçimler öncesi Malazgirt'e gelen Yılmaz, burada partililerle bir araya geldi ve destek çağrısında bulundu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Samsun'un Atakum ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. İnce, konuşmasında Türkiye'de korku üzerine siyaset yapıldığını ve muhalefetin kolay yolu seçtiğini belirtti. Ayrıca, Memleket Partisi olarak ülkeye 'Akıl, adalet, ahlak'ı önerdiklerini ve 'üçüncü yol' dediklerini vurguladı. İnce, seçim otobüsüyle kentte vatandaşları selamladı.
ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Toplantısına misafir olarak katıldı. ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya'nın dinamiklerini meclis üyeleriyle buluşturduklarını ve kurumlar arasında köprü olmaya devam ettiklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?