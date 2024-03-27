Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun, Gazze'de iki hafta önce düzenlediği hava saldırısında, Hamas liderlerinden Mervan İsa'yı öldürdüğünü ileri sürdüğü açıklamanın şüpheli olduğunu belirtti.
Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Mervan İsa suikastına ilişkin açıklamasının güvenilirliğinin bulunmadığını ve son sözün Kassam Tugayları yönetimine ait olduğunu kaydetti.
Siyasi Büro Üyesi Rişk, İsa'ya yönelik suikast iddiasının zamanlama açısından amacının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun karşı karşıya olduğu krizleri ve İsrail ordusunun hedeflerine ulaşamamasını örtbas etmek olduğuna işaret etti.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail Ordu Sözcülüğünden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 hafta önce Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir tünele düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın "üç numarası" diye isimlendirdiği Mervan İsa'yı öldürdüğü iddia edilerek, İsa'nın Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Komutanı Muhammed ed-Dayf'ın yardımcısı olduğu aktarılmıştı.
Aynı saldırıda Hamas'ın askeri liderlerinden Gazi Ebu Tamaa'nın da yaşamını yitirdiği öne sürülmüştü.
Son Dakika › Güncel › Hamas Lideri Mervan İsa'nın Öldürülmesi İddiası Şüpheli - Son Dakika
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