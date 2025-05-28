Hamas Lideri Muhammed Sinvar Öldürüldü

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın Gazze'deki lideri olduğu belirtilen Muhammed Sinvar'ı etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.İsrail ordusunun, Hamas'ın Gazze'deki lideri olduğu belirtilen Muhammed Sinvar'ı öldürdüğü duyuruldu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Çarşamba günü parlamentoda yaptığı konuşmada "Bölgelerimizden teröristleri temizledik, on binlercesini imha ettik, (…) Muhammed Sinvar'ı etkisiz hale getirdik" açıklamasını yaptı.

Geçen yılın Ekim ayında İsrail ordusu tarafından öldürülen Yahya Sinvar'ın kardeşi olan Muhammed Sinvar, İsrail medyasında yer alan haberlere göre 13 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlenen hava saldırılarında vuruldu. İsrail ordusu, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, Avrupa Hastanesi'nin altında bulunan Hamas'a ait bir yeraltı komuta ve kontrol merkezini hedef aldığını öne sürmüştü.

Hamas'tan henüz açıklama yok

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz da tüm bulguların Sinvar'ın söz konusu saldırıda etkisiz hale getirildiğine işaret ettiğini dile getirmişti. İsrail ordusundan henüz konuya dair resmi bir teyit gelmedi. Hamas da şu ana kadar konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in geçen yıl İsrail ordusu tarafından öldürülmesinin ardından, Sinvar örgütün silahlı kanadının yeni lideri olmuştu. Sinvar'ın son aylarda İsrail ile dolaylı yoldan yürütülen, İsrailli rehinelerle ilgili müzakerelerde de karar verici kişilerin başında geldiği bildiriliyor.

dpa,AFP/ SÖ,ET

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