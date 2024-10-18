Hamas Lideri Sinvar Gazze'de Öldürüldü

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KUDÜS/GAZZE, 18 Ekim (Xinhua) -- İsrail Savunma Kuvvetleri ve İsrail Güvenlik Teşkilatı, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Çarşamba günü İsrail askerleri tarafından Gazze Şeridi'nde öldürüldüğünü teyit etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Komutanlığı'na bağlı askerlerimiz, Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenledikleri bir operasyonla Yahya Sinvar'ı etkisiz hale getirdi" denildi.

Askerlerin operasyon sırasında üç "militanı" öldürdüğünü ve daha sonra bunlardan birinin, "çok sayıda İsraillinin öldürülmesi ve kaçırılmasından sorumlu olan" Yahya Sinvar olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri ve İsrail Güvenlik Teşkilatı tarafından geçtiğimiz yıl boyunca ve son haftalarda bölgede gerçekleştirilen onlarca operasyon, takip edilen Sinvar'ın operasyonel hareketini kısıtlayarak ortadan kaldırılmasını sağladı" denildi.

İsrail Dışişleri Bakanı, "Yahya Sinvar'ın etkisiz hale getirilmesi, İsrailli rehinelerin derhal serbest bırakılması ve Gazze'de Hamas ya da İran kontrolü olmaksızın yeni bir gerçekliğin oluşması için bir fırsat sunuyor" açıklamasını yaptı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı düzenlediği saldırının baş mimarı olarak kabul edilen Sinvar, eski lider İsmail Haniye'nin Tahran'da suikaste uğramasının ardından Ağustos ayında Hamas liderliğine seçilmişti.