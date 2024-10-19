Hamas Lideri Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Namazı

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GAZZE, 19 Ekim (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yıkılmış bir camide Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı, 18 Ekim 2024.

Hamas Cuma günü lideri Yahya Sinvar'ın öldüğünü doğruladı ancak Sinvar'ın nasıl öldüğü ya da yerine kimin geçeceği konusunda ayrıntı vermedi. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)