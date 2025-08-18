Hamas'tan 60 Günlük Ateşkes Onayı - Son Dakika
Hamas'tan 60 Günlük Ateşkes Onayı

18.08.2025 19:54
Hamas, Mısır ve Katar'ın sunduğu 60 günlük ateşkes önerisini kabul ederek kapsamlı bir anlaşma sürecine girdi.

Mısır kaynakları, Hamas'ın arabulucu ülkeler Mısır ve Katar tarafından Gazze'de ateşkesle ilgili sunulan öneriyi kabul ettiğini bildirdi.

Mısır'da yayın yapan El- Kahire el-İhbariye kanalına konuşan üst düzey kaynaklar, konuyla ilgili bilgi verdi.

Hamas'ın arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkesle ilgili sundukları öneriyi kabul ettiğini belirten kaynaklar, yeni önerinin 60 günlük geçici ateşkesin yanı sıra "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma" sürecini de içerdiğini aktardı.

Haberde, "Öneri, ateşkesin ilk gününden itibaren Gazze'de kalıcı ateşkes veya kapsamlı bir anlaşmayla ilgili konuların ele alınmasını içeriyor." denildi.

Söz konusu önerinin aynı zamanda Gazze Şeridi'ne insani yardımların kolayca girmesi için "sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını" da içerdiğini belirten kaynaklar, "Öneri, Gazze'de 60 gün askeri operasyonların durdurulmasını içeriyor. Bu süre zarfında Gazze'deki İsrailli rehinelerin yarısına karşı bir kısım Filistinli esir serbest kalacak. Yani İsrailli 10 rehinenin yanı sıra ölen 36 rehinenin yarısına tekabül eden 18'in cenazesi teslim edilecek." bilgisini paylaştı.

Hamas'ın bu öneriyi Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını korumanın en iyi seçeneği olarak gördüğüne dikkati çeken kaynaklar, yeni önerinin aynı zamanda Gazze halkını saldırılara karşı koruyacak kapsamlı çözümün ilk adımı olarak görüldüğünü ifade etti.

Konuyla ilgili Hamas'tan veya arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Katar, Mısır, Son Dakika

18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
19:15
Memur-Sen’den hükümetin zam teklifine yanıt
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt
