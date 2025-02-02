- Hamas, serbest bırakılan İsrailli esirlerin görüntülerini paylaştı
GAZZE - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün serbest bırakılan İsrailli esirler Ofer Calderon, Yarden Bibas ve Keith Siegel'in Kızılhaç'a teslim edildiği görüntüleri paylaştı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün serbest bırakılan 3 İsrailli esirin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde serbest bırakılan Ofer Calderon, Yarden Bibas ve Gazze şehrinde serbest bırakılan Keith Siegel'in Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği anlar yer aldı.
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