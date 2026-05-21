Hamas Silahsızlanmalı

21.05.2026 19:54
ABD, Gazze'deki barış süreci için Hamas'ın silahsızlanması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, Gazze'deki barış sürecinin ilerlemesi için "Daha önce de ifade ettiğimiz ve burada da son derece net biçimde dile getirildiği üzere, Hamas silahsızlanmalıdır, nokta." dedi.

Bruce, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen "Filistin Sorunu Dahil Orta Doğu'daki Durum" isimli oturumda konuştu.

Barış Kurulu'nca geçen hafta Konsey'e sunulan raporu "memnuniyetle" karşıladıklarını söyleyen Bruce, Gazze'deki sürecin ilerlemesinin önündeki engel olarak Hamas'ı işaret etti.

ABD'li diplomat, söz konusu planın, Gazze'deki tüneller ve silah üretim tesisleri de dahil olmak üzere "tüm askeri terör ve saldırı altyapısının geri döndürülemez biçimde imha edilmesini öngörmekte" olduğunu söyledi.

Gazze'ye yardımların ulaşması konusunda zorlukların aşılmasına yönelik öneri sunan Bruce, "Meselenin kilit noktası; Hamas'ın silahsızlanması ve böylece Hamas'ın yarattığı ciddi tehdide bir yanıt olarak (İsrail tarafından) uygulamaya konulan zorunlu güvenlik kısıtlamalarının hafifletilmesinin önünü açmasıdır." diye konuştu.

Bruce, Orta Doğu'da sağlanacak barışın herkesin ortak çıkarına olduğunu belirtirken, bu barış planını hayata geçirmek için Mısır, Türkiye ve Katar ile birlikte çalışmaktan "gurur duyduklarını" kaydetti.

