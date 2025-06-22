Hamas'tan ABD'ye Kınama

Hamas, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını İran'ın egemenliğini ihlal eden açık bir saldırı olarak niteleyerek kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İslami Direniş Hareketi Hamas, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti topraklarına ve egemenliğine yönelik açık saldırısını en sert ifadelerle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırının tehlikeli bir tırmanış olduğu, uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit ettiği vurgulandı.

Bu saldırının, ABD'nin İsrail'in planlarına kayıtsız şartsız bağlılığının bir göstergesi olduğu belirtilen açıklamada, saldırının aynı zamanda güç mantığına dayalı hegemonya kurma politikasının açık bir örneği, orman kanunlarına dayalı bir eylem ve tüm uluslararası norm ve sözleşmelerin ihlali olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, ABD'nin ve İsrail'in bu tehlikeli saldırının sonuçlarından sorumlu olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Hem devlet hem millet düzeyinde İran İslam Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizle dayanışmamızı vurguluyor, İran'ın egemenliğini ve halkının çıkarlarını savunma konusundaki kararlılığına ve bu saldırılara karşı, küresel müstekbir güçler karşısında geri adım atmadan direnecek irade ve yeteneğine olan tam güvenimizi ifade ediyoruz."

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

İran'da en kritik nükleer tesisi Fordo'nun bulunduğu Kum kentinden bir Valilik yetkilisi, tesise saldırı düzenlendiğini AA'ya doğrulamıştı.

Ülke medyasına konuşan İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi de İsfahan ve Natanz nükleer merkezlerinin yakınında saldırılar olduğunu bildirmişti.

Salihi, detaylı bilgilerin daha sonra duyurulacağını belirtmişti.

Öte yandan, İran devlet televizyonu, saldırı haberlerini teyit etmeden tesislerin daha önceden boşaltıldığını ve nükleer malzemelerin başka bir yere taşındığını duyurmuştu.