Hamas'tan Batı Şeria'daki Direnişe Destek - Son Dakika
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Hamas'tan Batı Şeria'daki Direnişe Destek

Hamas, Batı Şeria'daki Filistinli direnişçilerin, İsrail'in ilhak planlarına karşı operasyonlar yürüttüğünü açıkladı.

18.12.2024 23:47
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Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli direnişçilerin operasyonlarının İsrail'in ilhak planlarına yanıt çerçevesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli direniş gruplarının Batı Şeria'daki operasyonlarına yer verdi.

Merdavi "Filistinli direnişçiler tarafından yürütülen operasyonların, Filistin topraklarını gasbeden yerleşimcilere ve Batı Şeria'yı ilhak planlarından bahseden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi İsrailli bakanlara yanıt olduğunu" belirtti.

Direnişçilerin "Batı Şeria'daki direnişin kırılmasının zor olduğunu kanıtladığını" kaydeden Merdavi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin faaliyetlerinin ancak silah ve direnişle püskürtülebileceğini ifade etti.

İsrail ordusu, Nablus'ta Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri taşıyan otobüse ateş açıldığını, otobüs şoförünün yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da 24 bin dönümlük araziye el konulduğunu ve buradaki bazı yerleşim yerlerinin genişletilmesi amacıyla bunların "devlet arazisi olarak ilhak edildiğini" duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor.

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık köylere ve beldelere saldırıyor ve işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 811 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan Batı Şeria'daki Direnişe Destek - Son Dakika

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