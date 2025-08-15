Hamas'tan Ben-Gvir'e Sert Tepki

Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Fetih Hareketi'nin önde gelen isimlerinden ve İsrail'in Ramon Hapishanesi'nde tutulan Mervan el-Bergusi'nin hücresine baskın düzenleyerek tehdit etmesini, "İşgalcinin tüm insani değerlere düşmanlığını ortaya koyan korkakça bir gösteri." olarak niteledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in işlediği tehlikeli suçun özgürlük savaşçısı Bergusi'nin kararlılığını ve direncini zayıflatamayacağı belirtildi.

Bergusi'nin bu tür tehditlerden sonra halkı için verdiği mücadelesine daha fazla sarılacağına işaret edilen açıklamada, Ben-Gvir'in yaptığı eylemin İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere uygulanan işkence ve baskılara direnci artıracağı savunuldu.

Açıklamada, "Bu, işgalcinin faşizmini ve tüm insani değerlere düşmanlığını ortaya koyan korkakça bir gösteridir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail hapishanelerinde işkencelere maruz kalan Filistinli esirlerle dayanışma çağrısı yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına da İsrail hapishanelerindeki esirleri koruma çağrısında bulunuldu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi'nin tutulduğu hücreye baskın düzenlemişti.

Bergusi'yi tehdit eden Ben-Gvir, "İsrail halkına kim bulaşırsa, kim çocuklarımızı katlederse, kim kadınlarımızı katlederse, onları yok edeceğiz. Bizi yenemeyeceksiniz." demişti.

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Bergusi, 1987'de patlak veren ilk İntifada'nın önemli aktörlerinden biri kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki 2. İntifada da önemli rol oynayan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail, Fetih Hareketi Merkez Konseyi üyesi Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.