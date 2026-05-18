Hamas'tan İdam Cezasına Tepki

Hamas, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere idam cezası verilmesini içeren askeri kararına tepki göstererek, bunun tüm uluslararası yasaları açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

Hamas'tan, İsrail Merkez Komutanlığı Şefi Tümgeneral Avi Bluth'un, Batı Şeria'da Filistinlilere idam cezası uygulanmasını içeren kararı imzalamasının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bunun İsrail'in Filistin halkına yönelik sistematik terörizm politikasının bir uzantısı olduğu, bu yöndeki askeri emrin tüm uluslararası norm ve yasaları açıkça ihlal ettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, bu suç teşkil eden kararının Filistin halkının, topraklarını ve kutsal yerlerini savunma yolundaki meşru mücadelesi ve direnişini engelleyemeyeceği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma, bu hukuk dışı ve ırkçı kararı geri çekmesi için İsrail'e her türlü baskıyı yapma çağrısında bulunuldu.

Ayrıca uluslararası topluma, Filistinlilere yönelik suç ve ihlallerinden ötürü İsrailli yetkililerin yargı önüne çıkması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Hamas, son olarak "siyonist oluşumun" Filistin halkını hedef alan cinayet, terörizm ve yıldırma politikalarına son verene dek boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Times of Israel'in haberine göre, İsrail Merkez Komutanlığı Şefi Tümgeneral Bluth, Batı Şeria'da Filistinlilere idam cezası verilmesini içeren askeri emri imzalamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 7 Ekim 2023'teki saldırılara katılanlara idam cezasını kapsayan tasarının yasalaşmasının ardından Bluth'tan Batı Şeria'daki Filistinlilerin de söz konusu yasa dahilinde yargılanmasına yol açan askeri emri imzalamasını istemişti.

İsrail Meclisi, Filistinlilere yönelik idam cezası yasasını onaylamıştı

İsrail Meclisi, mart ayında İran'a saldırıların gölgesinde, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Uluslararası ve İsrail merkezli insan hakları örgütleri, Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolunu açan yasayı, hukuka aykırı olduğunu belirterek eleştirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de Filistinlilere idam cezası verilmesini kapsayan yasanın iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Yasaya göre, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, insan hakları ve hukuk örgütü "Adalah"ın başvurusu üzerine yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirmişti.