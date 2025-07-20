Hamas'tan İnsani Kriz Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hamas'tan İnsani Kriz Uyarısı

20.07.2025 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, Gazze'deki kuşatma ve insani yardımın askıya alınmasını kınadı, uluslararası toplumdan acil müdahale istedi.

Hamas, Gazze Şeridi'nde açlık, susuzluk ve hastalık nedeniyle insanlar yaşamını yitirirken binlerce ton insani yardımın İsrail ablukası nedeniyle Refah Sınır Kapısı'nda bekletilmesini kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de yaşananların, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işlediği cinayet, kasten aç ve susuz bırakma, etnik temizlik ve soykırım suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "İşgal (İsrail) hükümeti, savaş suçlusu Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde, bu insani trajediyi kasıtlı ve bilinçli olarak derinleştiriyor. Uluslararası toplum, bu soykırımı durdurmak için acilen harekete geçmeli." ifadelerine yer verildi.

Refah Sınır Kapısı'nda bekletilen binlerce ton insani yardıma işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya ve vicdan sahibi herhangi biri, Gazze'de insanlar açlık ve hastalıktan ölürken, Refah Sınır Kapısı'nın arkasında binlerce ton yardımın bekletilmesini nasıl kabul edebilir?"

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki nüfusun büyük çoğunluğunun, 140 gündür süren sıkı kuşatma ve İsrail'in ilan ettiği açlık politikası nedeniyle kitlesel bir ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanarak, "Yetersiz beslenme nedeniyle 70'ten fazla çocuğun hayatını kaybetmesine uluslararası toplum nasıl sessiz kalabiliyor?" ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2,4 milyonluk nüfusa karşı yürüttüğü kasıtlı aç bırakma politikası ve 140 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle "Gazze'nin toplu ölümlerin eşiğinde" olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etmeye dayalı bir savaş yürütüyor. Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nın bu saldırıları durdurmaya yönelik karar ve çağrılarını ise görmezden gelmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İnsani Kriz Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı Aysun’un katilleri en yakınlarıymış Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı! Aysun'un katilleri en yakınlarıymış
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı Baba olmanın heyecanı ağır bastı Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde

16:13
İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi
İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi
14:01
Eşi ve çocuklarının can verdiği yangına ilişkin tutuklanan itfaiye eri cezaevinde intihar etti
Eşi ve çocuklarının can verdiği yangına ilişkin tutuklanan itfaiye eri cezaevinde intihar etti
12:58
Sıcaklıklar 12 derece artıyor, Bakan Yumaklı’dan ’’orman yangını’’ uyarısı
Sıcaklıklar 12 derece artıyor, Bakan Yumaklı'dan ''orman yangını'' uyarısı
11:40
ABD’den Şam yönetimine “Süveyda“ çağrısı
ABD'den Şam yönetimine "Süveyda" çağrısı
10:49
YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi Aynı aileden 2 şampiyon çıktı
YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi! Aynı aileden 2 şampiyon çıktı
10:48
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
10:40
Emine Erdoğan Çevre Şenliği’ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
Emine Erdoğan Çevre Şenliği'ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
10:23
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
10:23
Gazze’de 29’u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de 29'u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
10:22
Yok artık Nelsson Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
Yok artık Nelsson! Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
10:09
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi Suriye güvenlik güçleri Süveyda’ya konuşlanıyor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor
09:49
Meclis’te “Zeytinlik yasası“ görüşmelerinde arbede çıktı
Meclis'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı
09:40
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
09:40
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2025 17:16:36. #7.13#
SON DAKİKA: Hamas'tan İnsani Kriz Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.