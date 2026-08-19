Hamas'tan İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Hamas'tan İnsani Yardım Çağrısı

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Hamas, Gazze'deki insani krizin derinleştiğini belirtip yardım faaliyetlerinin artırılmasını istedi.

Hamas, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırımın yol açtığı insani krizin sonuçlarıyla mücadele için yardım faaliyetlerinin artırılması çağrısında bulundu.

Hamas'tan "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki soykırımın 73 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 174 binden fazla Filistinlinin yaralanmasına, altyapının ise yüzde 90'ının tahrip edilmesine yol açtığı belirtildi.

Gazze'ye yönelik insani yardım çabalarının artırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Gazze'deki soykırımın sonuçlarıyla yüzleşmek ve İsrail işgaline karşılık olarak insani yardım çalışmalarının artırılması" çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki ihlallerinin suç sayılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü"nün bu ağır koşullar altında yaşanıyor olduğuna dikkat çekildi.

Gazze'deki insani kriz derinleşiyor

Açıklamada, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü ve bu saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 1266 Filistinlinin öldürüldüğü, 4 bin 200 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, bölgede yaşayan 2 milyon 400 bin Filistinlinin yaklaşık 2 milyon 150 bininin ağır insani koşullarda bulunduğunu, 800 binden fazlasının ise elverişsiz çadırlarda yaşadığını bildirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika

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