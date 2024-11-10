Hamas'tan İsrail Askerlerine Saldırı

Güncel

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerlerini öldürdüklerini açıkladı.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Filistinli direnişçilerin Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan El-Bereke bölgesinde İsrail askerleri ile çatıştıkları, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Beyt Lahiya'nın Eş-Şeyma bölgesinde 15 İsrail askerinden oluşan bir piyade birliğinin önce antipersonel mühimmatıyla hedef alındığı ardından da yakın mesafeden hafif silah ve patlayıcılarla İsrail askerlerinin öldürüldüğü aktarıldı.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Şehid İmad Akl Cami yakınında, İsrail ordusuna ait iki askeri nakil aracının Yasin-105 ve Tandum roketleriyle hedef alındığı, bir askeri buldozerin el yapımı patlayıcıyla vurulduğu bildirildi.

İsrail ordusu ise konuya dair açıklama yapmadı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 603 Filistinli öldü, 102 bin 929 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "Generaller Planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "Generaller Planı"na benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.