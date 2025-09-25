Hamas'tan İsrail Askerlerine Saldırı - Son Dakika
Hamas'tan İsrail Askerlerine Saldırı

Hamas'tan İsrail Askerlerine Saldırı
25.09.2025 18:37
Hamas, Gazze'de 'mustaribin' olarak adlandırılan İsrail askerlerinin bulunduğu cipin bombalandığını duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinde "mustaribin" adı verilen İsrail askerlerinin bulunduğu bir cipin bombayla vurulduğunu ve içindeki askerlerin öldüğünü duyurdu.

Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'e peş peşe saldırılar düzenleniyor. Dün Yemen'deki Husiler tarafından yapılan saldırı İsrail'de isabet kaydederken; bugün de Gazze'de Kassam Tugayları, İsrail askerlerine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi.

KASSAM TUGAYLARI İSRAİL ASKERLERİNİ VURDU

Açıklamada, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne bağlı Behlul Kavşağı yakınlarında İsrail ordusuna ait bir cipin hedef alındığı belirtildi.

23 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda, cipin içindeki "mustaribin" denilen İsrail askerlerinin öldüğü kaydedildi. Ayrıca yine Şeyh Rıdvan Mahallesi'nin kuzeydoğusunda 22 Eylül'de İsrail ordusuna ait 2 buldozerin Yasin-105 füzesiyle hedef alındığı bildirildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarına başlamasından bu yana "mustaribin"leri, evlerde arama yapma, tünellerin ve direnişçilerin bulundukları yerleri keşfetme ve patlayıcı yerleştirme görevlerinde kullanıyor.

HUSİLER İSRAİL'İ VURMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz gün Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine insansız hava aracıyla saldırı düzenlemiş, İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan İHA'nın Eilat'ı vurduğunu açıklarken, saldırıda 22 kişi yaralanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermiş, ordu 11 Ağustos'ta kenti işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail Askerlerine Saldırı - Son Dakika

SON DAKİKA: Hamas'tan İsrail Askerlerine Saldırı - Son Dakika
