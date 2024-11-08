Hamas'tan İsrail'e Hava Saldırısı

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki savaş cephelerinde İsrail ordusuna ait bir personel taşıyıcı aracın hedef alındığını ve toplu halde bulunan İsrail askerlerinin bombalandığını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının doğusundaki El-Emin Muhammed Camii yakınında İsrail ordusuna ait bir askeri personel taşıyıcı aracın Tandom roket mermisi ile hedef alındığı belirtildi.

Kassam Tugaylarının diğer bir açıklamasında da Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'nin askeri kanadı Ömer el-Kasım Tugayları ile birlikte, Gazze şehrinin Eş- Şucaiyye mahallesinin güneydoğusundaki İsrail güçlerinin havan toplarıyla hedef alındığı kaydedildi.

Kassam Tugayları ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki El-Haznedar bölgesi civarında İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankın hedef alındığını gösteren bir video yayınladı ancak videonun ne zaman çekildiğine dair bilgi verilmedi.