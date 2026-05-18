Hamas'tan İsrail'e Tepki: Filistin Varlığını Tehdit Ediyor

18.05.2026 16:25
Hamas, İsrail'in Mescid-i Aksa çevresindeki mülklerine el koyma planını tehlikeli bir adım olarak nitelendirdi.

Hamas, İsrail hükümetinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa çevresindeki çok sayıda konut binasına el koyma kararının, Filistin varlığını doğrudan hedef alan tehlikeli bir adım olduğu uyarısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin Eski Şehir içinde Mescid-i Aksa çevresindeki onlarca konut binasına el koyma planının, Kudüs'ün demografik yapısını değiştirme, Filistin mülklerini gasbetme ve kenti Yahudileştirme projesinin parçası olduğu ifade edildi.

Söz konusu kararın Filistin varlığını doğrudan hedef alan tehlikeli bir adım olduğu vurgulanan açıklamada, bunun Filistinlileri şehirden uzaklaştırmayı, Kudüs'ün kimliğini ve Mescid-i Aksa çevresindeki mevcut yapıyı değiştirmeyi amaçladığı kaydedildi.

İsrail'in el koyma ve zorunlu göç politikalarının Filistinlilerin iradesini kıramayacağı dile getirilen açıklamada, bu adımların Kudüslülerin direniş ve kararlılığını artıracağı belirtildi.

Hamas, Kudüs halkına desteğin güçlendirilmesi, yerleşim projelerine karşı her türlü direniş ve karşı koyma yönteminin artırılması ve Eski Şehir ile Mescid-i Aksa çevresinde "ribat"ın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca Arap ve İslam dünyası ile uluslararası kurum ve insan hakları kuruluşlarına, İsrail'in öldürme, toprakları gasbetme, Yahudileştirme ve zorunlu göç politikalarını durdurmak için acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

Kudüs Valiliği de İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa yakınlarında Filistinlilere ait çok sayıda taşınmaza el koyma planına karşı uyarıda bulunmuştu.

İsrail makamlarının, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa çevresindeki Filistin mülklerine el koyma planını 17 Mayıs'ta onayladığı bildirilmişti.

İsrail makamlarının el koymak istediği bölgede Osmanlı, Memlük ve Eyyubiler dönemlerinden kalma İslami vakıf eserleri ile binaların da aralarında bulunduğu yaklaşık 20 tarihi taşınmaz da yer alıyor.

