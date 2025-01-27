Hamas'tan İsrail'e Uyarı

Güncel

Hamas Hareketi, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı hedef alan suçlarını artırmaya devam ettiğini belirterek İsrail'in Kudüs ile Kudüslülere yönelik ihlalleri nedeniyle doğacak sonuçlara karşı uyardı.

Hamas, Telegram hesabından yayımladığı bildiride, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonunun Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savunmada Filistin halkının birliğini yansıttığı, İsrail'in Filistin halkına ve kutsallarına, özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik "işgal suçlarına" bir yanıt olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hamas, mücadelelerinin saldırının durdurulması, esirlerin serbest bırakılması ve Filistinlilerin evlerine dönüşü ile sonuçlandığını ifade etti.

İsrail'in, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Arap-İslami kimliğini yok etme, gerçekleri ve tarihi değiştirme çabalarında başarısız olacağı vurgulanan açıklamada, İsrail'e, Mescid-i Aksa'yı hedef alan suçları ve Kudüs ile Kudüslülere yönelik ihlalleri nedeniyle doğacak sonuçlara karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, "Aksa Tufanı'nın ruhu, ne pahasına olursa olsun Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savunmak için canlı ve güçlü kalacaktır." ifadelerine yer verildi.