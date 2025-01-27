Hamas'tan İsrail'e Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas'tan İsrail'e Uyarı

Hamas, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleriyle ilgili uyarılarda bulundu.

27.01.2025 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas Hareketi, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı hedef alan suçlarını artırmaya devam ettiğini belirterek İsrail'in Kudüs ile Kudüslülere yönelik ihlalleri nedeniyle doğacak sonuçlara karşı uyardı.

Hamas, Telegram hesabından yayımladığı bildiride, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonunun Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savunmada Filistin halkının birliğini yansıttığı, İsrail'in Filistin halkına ve kutsallarına, özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik "işgal suçlarına" bir yanıt olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hamas, mücadelelerinin saldırının durdurulması, esirlerin serbest bırakılması ve Filistinlilerin evlerine dönüşü ile sonuçlandığını ifade etti.

İsrail'in, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Arap-İslami kimliğini yok etme, gerçekleri ve tarihi değiştirme çabalarında başarısız olacağı vurgulanan açıklamada, İsrail'e, Mescid-i Aksa'yı hedef alan suçları ve Kudüs ile Kudüslülere yönelik ihlalleri nedeniyle doğacak sonuçlara karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, "Aksa Tufanı'nın ruhu, ne pahasına olursa olsun Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savunmak için canlı ve güçlü kalacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:30:45. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas'tan İsrail'e Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.