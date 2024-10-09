Hamas'tan Ofer Hapishanesi Açıklaması - Son Dakika
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Hamas'tan Ofer Hapishanesi Açıklaması

Hamas, İsrail'in hapishanedeki taciz görüntülerini işgalin başarısızlığını gizleme çabası olarak değerlendirdi.

09.10.2024 11:46
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Hamas Hareketi, İsrail'in Ofer Hapishanesinde Filistinli esirlere yönelik "şok edici saldırı ve taciz görüntüleri"nin yayımlanmasının, "işgalin başarısızlığını silme hedefli başarısız bir girişimi" olarak değerlendirdi.

Hamas, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in hapishane ziyareti sırasında çekilen görüntülerin yayımlanmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Görüntülerin, 7 Ekim Aksa Tufanı'nın yıl dönümüne getirildiğine dikkati çekilen açıklamada, bununla İsrail'in "başarısızlığını silmeye çalıştığı" ifade edildi.

Açıklamada, aşırı sağcı Ben-Gvir'in gözetiminde ve hazır bulunduğu bir ortamda, "işkence ve tacizlerin" yapılmasının ise "bu işgalci Nazi'nin gerçek yüzünü ortaya çıkardığı" kaydedildi.

İsrail Kanal 13 televizyonu, dün gece Ben-Gvir'in ülkenin güneyindeki Ofer Askeri Hapishanesini ziyareti sırasında Filistinli esirlere yönelik uygulamaların görüntülerini yayımladı.

Ben-Gvir de söz konusu haberi, X sosyal medya hesabından paylaşarak, hapishanedeki uygulamaları "desteklediğini" belirten açıklama yaptı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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