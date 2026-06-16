Hamas'tan 'Palestine Action' Kararına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamas'tan 'Palestine Action' Kararına Tepki

16.06.2026 03:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, 'Palestine Action' grubunun yasaklanmasının siyonist baskıyla alındığını belirtti.

Hamas, İngiltere'de, İsrail ile iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan "Palestine Action" grubuyla ilgili alınan kararın, politize ve siyonist grupların baskısıyla alınmış bir karar olduğunu belirtti.

İngiltere'de Temyiz Mahkemesinin, "Palestine Action" grubunun yasaklanmasının yasal olduğuna hükmetmesinin ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın politize ve siyonist grupların baskısıyla alınmış bir karar olduğu vurgulandı.

Kararın, Filistin haklarını destekleyen ve Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından işlenen soykırımı kınayan her türlü eylemi sindirme amacı taşıdığı kaydedildi.

Bu kararın, ülkelerinin, faşist İsrail'le Filistin halkına karşı suç ortaklığı yapmasına karşı çıkan sesleri bastırmaya dönük umutsuz bir girişim olduğu belirtilen açıklamada, başta Avrupa'dakiler olmak üzere dünya halklarına, seslerini susturma girişimlerine boyun eğmeme ve İsrail'e ve destekçilerine karşı kapsamlı boykot kampanyaları başlatma çağrısı yapıldı.

İngiltere'de Temyiz Mahkemesi dün, İsrail ile iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan ve geçen yıl yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubunun yasaklanması kararının yasal olduğuna hükmetmişti.

Kararın ardından, Royal Courts of Justice (İngiltere'deki Temyiz Mahkemesi) önünde protesto düzenlenmiş, göstericilere müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan 'Palestine Action' Kararına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu
Mersin’de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu Mersin'de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
İsveç’ten Dünya Kupası’na gol şov Tunus’u resmen parçaladılar İsveç'ten Dünya Kupası'na gol şov! Tunus'u resmen parçaladılar
Silivri Belediyesi’ne ’yolsuzluk’ soruşturması şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması; şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

03:08
Dünya Kupası’nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan’dan Muslera da tarihe geçti
Dünya Kupası'nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan'dan! Muslera da tarihe geçti
23:27
Diyarbakır’da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti
23:25
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi! Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
22:49
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in son görüntüleri ortaya çıktı
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı
21:52
Cezaevi önünde 2 kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden şüphelilerin yakalanma anı kamerada
Cezaevi önünde 2 kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden şüphelilerin yakalanma anı kamerada
21:46
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 04:07:06. #7.12#
SON DAKİKA: Hamas'tan 'Palestine Action' Kararına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.