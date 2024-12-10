Hamas'tan Suriye'ye Birlik Çağrısı

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GAZZE, 10 Aralık (Xinhua) -- Hamas, Suriye halkına birlik olma çağrısı yaptı.

Hamas'ın pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, "Suriye halkının tüm unsurlarını saflarını birleştirmeye, ulusal uyumu artırmaya ve geçmiş acıları geride bırakmaya çağırıyoruz" denildi.

Açıklamada "Biz Hamas hareketi ve Filistin halkı olarak büyük Suriye halkının yanında olduğumuzu, Suriye'nin birliğini ve topraklarının bütünlüğünü vurguluyoruz ve Suriye halkına, iradesine, bağımsızlığına ve siyasi tercihlerine saygı duyduğumuzu teyit ediyoruz" denildi.

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik "sık sık yaşanan acımasız saldırılarını" kınayan Hamas, "kardeş Suriye'yi, topraklarını ve halkını hedef alan her türlü Siyonist emel ve planı" "kesin bir dille" reddettiklerini belirtti.

Öte yandan Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale de Suriye'deki değişimlerin "Suriye'nin iç meselesi olduğunu ve Suriye halkının tercihlerine bağlı olduğunu" söyledi.

En-Nahhale, "Suriye'nin, Filistin halkının ve haklı davasının tam destekçisi olmaya devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.