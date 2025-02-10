Hamas'tan Trump'a Tepki

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GAZZE, 10 Şubat (Xinhua) -- Hamas, Gazze'nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu, alınıp satılacak bir mülk olmadığını vurguladı. Hamas'ın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi satın almak ve sahiplenmekten" bahseden açıklamasının ardından geldi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, pazartesi günü yaptığı açıklamada Trump'ın ifadelerini kınadı.

Açıklamada, "Filistin halkımız, her türlü yerinden etme ve sürgün planlarını geri püskürtecektir. Gazze, Gazzelilere aittir" denildi.

Trump, pazar günü yaptığı açıklamada "Gazze'yi satın alıp buraya sahip olmaya kararlı" olduğunu belirtmişti.