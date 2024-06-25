Hamas Üyesi: Netanyahu, soykırıma devam etmek için ateşkes anlaşmasından kaçıyor - Son Dakika
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Hamas Üyesi: Netanyahu, soykırıma devam etmek için ateşkes anlaşmasından kaçıyor

Hamas Üyesi: Netanyahu, soykırıma devam etmek için ateşkes anlaşmasından kaçıyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de soykırıma devam etmek için ateşkes anlaşmasından kaçtığını belirtti. Rişk, Netanyahu'nun kısmi bir anlaşmaya hazır olduğu açıklamasının, esirlerin ailelerine yalan söylediğini ve onların hayatını umursamadığını gösterdiğini ifade etti. Rişk, ABD yönetimini, Netanyahu'dan yana tavır almayı ve savaşın durması için baskı yapmaya çağırdı. Hamaslı yetkili ayrıca, Katar ve Mısırlı arabulucuların ateşkese varılması ve esir takasını teminat altına alacak bir anlaşma için yürüttüğü çabalara olumlu yaklaştıklarını vurguladı. Netanyahu ise Gazze'deki saldırıları tamamen durdurmayacaklarını belirtmiş ve kısmi bir anlaşmaya hazır olduğunu söylemişti.

25.06.2024 00:27
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Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de soykırıma devam etmek için ateşkes anlaşmasından kaçtığını belirtti.

Rişk, Netanyahu'nun, İsrail'in Gazze'de "kısmi bir anlaşmaya hazır olduğu" yönündeki açıklamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Netanyahu'nun kısmi bir anlaşmadan ve saldırılara devam etmekten söz etmesinin, esirlerin ailelerine yalan söylediğini ve onların evlatlarının hayatını umursamadığını gösterdiğini" vurgulayan Rişk, "Netanyahu'nun gerçek tavrı, bir anlaşmaya varmamak, vakit kazanmak ve soykırıma devam etmek için ateşkesten kaçmaktır." ifadelerini kullandı.

Rişk, ABD yönetimini, Netanyahu'dan yana tavır almayı ve sessiz kalmayı bir kenara bırakıp savaşın durması için ona baskı yapmaya çağırdı.

Hamaslı yetkili ayrıca, Katar ve Mısırlı arabulucuların Gazze'de ateşkese varılması, İsrail ordusunun tamamen geri çekilmesi ve esir takasını teminat altına alacak bir anlaşmaya varılması için yürüttüğü çabalara olumlu yaklaştıklarını yineledi.

Netanyahu 23 Haziran'da, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, Gazze'deki saldırıları tamamen durdurmayacaklarına işaret ederek, "Kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım." demişti.

Kaynak: AA

İzzet Er, İsrail, Katar, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Üyesi: Netanyahu, soykırıma devam etmek için ateşkes anlaşmasından kaçıyor - Son Dakika

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