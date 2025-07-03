Hamas ve İslami Cihad, İsrail hedeflerini vurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail ordusunun bulunduğu noktaları ve araçları hedef aldığı bildirildi.
Kudüs Seriyyelerinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail ordusuna ait komuta ve kontrol karargahının bombalandığı belirtildi.
Yayımlanan bir videoda ise Tuffah Mahallesi'ndeki İsrail askeri aracının havaya uçurulduğuna ilişkin görüntü yer aldı.
Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir İsrail askeri buldozerinin önceden tuzaklanmış patlayıcıyla kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.
Kassam Tugayları da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Han Yunus'taki Mucemma İslami Caddesi'nde İsrail ordusuna ait zırhlı personel taşıyıcısının "Yasin 105" tipi füzeyle hedef alındığını bildirdi.
Saldırı sonrası aracın alev aldığı, İsrail ordusuna ait helikopterin "askerleri tahliye" ettiği kaydedildi.
İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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