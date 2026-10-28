Hamburg'da öğrenciler bütçe kesintilerine karşı eylem yaptı, HAW binası işgal edildi - Son Dakika
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Hamburg'da öğrenciler bütçe kesintilerine karşı eylem yaptı, HAW binası işgal edildi

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Berlin ve Hamburg'da öğrenciler bütçe kesintilerini protesto etmek için üniversite binaları önünde eylem yaptı, Hamburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin bir binası işgal edildi. Berlin Özgür Üniversitesi eğitimin aksamaması için derslerin dijital yapılmasını istedi.

Almanya'nın başkenti Berlin ile Hamburg kentinde öğrenciler, bütçe kesintilerini protesto etmek ve hafta sonu düzenlenmesi planlanan gösterilere dikkati çekmek amacıyla üniversite binaları önünde eylem yaptı, bazı binaları işgal etti.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Berlin Özgür Üniversitesi (FU) bünyesindeki Otto Suhr Siyaset Bilimi Enstitüsü önünde yaklaşık 40 öğrenci üniversitelerine yönelik bütçe kesintilerini protesto etti.

Polisin katılımcı sayısını 50 olarak açıkladığı gösteride, Hamburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (HAW) bir binası işgal edildi.

Berlin Özgür Üniversitesinden yapılan açıklamada, şiddet içermediği sürece barışçıl protesto hakkına saygı duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, eğitim faaliyetlerinin aksamaması amacıyla öğretim görevlilerinden bugün derslerini dijital ortamda yapmaları istendi.

Protestolar hafta sonundaki gösterilerle bağlantılı

Yerel medyadaki haberlere göre, eylemler, Almanya genelinde 31 Ekim Cumartesi günü gösteri düzenlenmesi çağrısı yapan "Gen Z" girişimiyle bağlantılı.

Girişim, Fransa'da düzenlenen eğitim protestolarına da atıfta bulunuyor.

"Gen Z" girişiminin Berlin şubesinden FU'daki eylemle ilgili yayımlanan basın açıklamasında, Berlin'deki devlet üniversitelerine yönelik bütçe kesintileri eleştirildi.

Hamburg'daki üniversite binasında açılan bir pankartta da cumartesi düzenlenmesi planlanan gösteriye katılım çağrısı yapıldı.

Alman güvenlik birimleri, 31 Ekim'de ülke çapında yapılması planlanan Gen Z protestoları için hazırlık yapıyor.

Kaynak: AA
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